serravalle. POZZO DI MASOTTI, GORBI: “ACQUA ASSOLUTAMENTE BUONA E SICURA”

La conferma dei parametri di qualità arriva dai monitoraggi dei primi sei mesi

SERRAVALLE. Il 18 maggio scorso l’Amministrazione Comunale aveva emesso un’ordinanza per obbligare Publiacqua a verificare, ogni quindici giorni, la qualità dell’acqua immessa in rete ed a comunicare i risultati ogni sei mesi, salvo situazioni di pericolo.

La decisione era stata presa a seguito della verifica sulla presenza di Tricloroetilene e Tetracloroetilene nell’acqua grezza in uno dei pozzi utilizzati da Publiacqua per l’approvvigionamento idrico del paese di Masotti.

In questi giorni sono arrivati i risultati dei monitoraggi dei primi sei mesi e sono felice di poter dire che le analisi dell’acqua hanno sempre rispettato i parametri di qualità.

In particolare, la somma di Tricloroetilene e Tetracloroetilene al massimo ha toccato la quantità di 2 μg/l (il D.Lgs. 31/01 indica come valore-parametro 10μg/l).

A fronte di grida allarmistiche di chi cerca per forza la visibilità politica, lanciando accuse ingiustificate, abbiamo evidenze scientifiche che ci garantiscono che l’acqua è assolutamente buona e sicura.

L’Amministrazione Comunale, come ha fatto fino ad oggi, continuerà a collaborare con Publiacqua, Arpat ed Asl per garantire la salute dei cittadini di Masotti e di tutto il territorio comunale.

Federico Gorbi

Assessore all’Ambiente

Comune di Serravalle Pistoiese