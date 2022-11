serravalle. POZZO DI MASOTTI: “SE IL VICESINDACO TIENE DAVVERO ALLA SALUTE DELLA CITTADINANZA, PUBBLICHI SUBITO I RISULTATI DELLE ANALISI INVECE DI ACCUSARE”

Elena Bardelli (Serravalle Civica): “La nostra, una legittima richiesta..”. Il rapporto di prova del novembre 2021

SERRAVALLE. Il vicesindaco Gorbi, dopo la richiesta ufficiale da parte nostra della pubblicazione dei risultati delle analisi dell’acqua proveniente dal pozzo di Masotti — risultato inquinato da tetracloroetilene e tricloroetilene nel maggio dell’anno scorso — è intervenuto su FB accusandoci di allarmismo per fini elettorali (anche se non ci ha espressamente citato) e rassicurando la popolazione che l’acqua di Masotti sarebbe potabile grazie ai serrati controlli di Publiacqua, Arpat e Asl.

Le analisi effettuate nel novembre 2021 da un laboratorio privato accreditato per conto dell’associazione “Acqua Bene Comune”, già rese note, evidenziavano però una concentrazione degli agenti inquinanti (compresi antiparassitari) al di sopra del limite consentito dalla legge, proprio mentre Publiacqua, ente gestore del Pozzo di Masotti, dichiarava assolutamente potabile l’acqua, assicurando un monitoraggio costante e comunicazione degli esiti dei controlli all’Amministrazione Comunale, che invece non li ha mai pubblicati.

Penso che qualcuno ci debba dei chiarimenti e delle spiegazioni.

Il sig. vicesindaco, se davvero è interessato al bene e alla salute della cittadinanza, renda pubblici i risultati delle analisi effettuati dagli enti preposti a supporto delle proprie affermazioni — azione che una amministrazione comunale davvero responsabile avrebbe dovuto già compiere di propria iniziativa — oppure si unisca alla nostra legittima richiesta, invece di accusare infondatamente gli altri e parlare senza fornire evidenza di ciò che dice.

Elena Bardelli

Serravalle Civica