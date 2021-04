serravalle. PRIMO APPUNTAMENTO CON IL MERCATO DI CANTAGRILLO

Nelle giornate di domenica 25 aprile e 2 maggio dalle 8 alle 18 saranno presenti tutte le categorie merceologiche

SERRAVALLE. Domani domenica 25 aprile primo appuntamento con il mercato di Cantagrillo in piazza Daghini. Si tratta, in realtà, del recupero di quella che sarebbe dovuta essere la giornata ufficiale dell’apertura del mercato sperimentale programmata per il 7 marzo e rimandata a causa delle problematiche legate alla pandemia.

Il mercato di Cantagrillo è stato prorogato per tutto il 2021 e si terrà la prima domenica di ogni mese, dalle 8 alle 18, a partire, appunto, da domenica 25 aprile. Le uniche sospensioni riguarderanno i mesi di estivi giugno, luglio, agosto e settembre. I In occasione del mercato sarà presente la Pro Loco di Cantagrillo con un proprio stand dove verranno serviti necci e migliacci. “Cantagrillo ha accolto fin da subito in maniera positiva questa iniziativa — afferma l’assessore a fiere e mercati, Benedetta Vettori — come amministrazione abbiamo deciso di prorogare il mercato per tutto il 2021. Nato inizialmente come un esperimento il mercato è poi diventato un appuntamento fisso sia per il riscontro concreto dimostrato dalla presenza dei cittadini e sia perché come amministrazione abbiamo fortemente voluto dare una mano agli operatori del settore colpiti duramente dalla pandemia”. [innocenti — comune di serravalle]