serravalle. PRIMO GIORNO DI SCUOLA: IL SALUTO DELL’ASSESSORE ALLA ISTRUZIONE ILARIA GARGINI

“Un buon anno scolastico all’insegna della fiducia”

SERRAVALLE. “Come assessore all’istruzione — afferma Ilaria Gargini— voglio mettere in evidenza queste parole del medico e scrittore Alberto Pellai che ho letto e sentito così vere e ricche di speranza ed è con queste parole che voglio augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie all’insegna della fiducia.”

“Cara scuola, oggi tutto riparte. Suonerà il tuo campanello e loro, i nostri figli, occuperanno tutti i tuoi spazi con i loro corpi, il loro rumore, la loro energia, le loro vite. Amali. Quest’anno amali più del solito. Non come un genitore che protegge, ma come un allenatore che prepara alla vita.

Arriveranno da te con la fatica di chi è rimasto fermo a lungo ai blocchi di partenza. Non sapranno bene qual è la direzione da prendere, la corsa da fare, lo slancio con cui ripartire e ributtarsi nello spazio che li aspetta, che sta lì davanti a loro.

Quello spazio si chiama futuro e negli ultimi due anni è rimasto vuoto di tutto”.

[comune di serravalle]