serravalle. «PRONTI A DARE AL NOSTRO COMUNE QUELLA “SVOLTA” CHE SI MERITA»

Nasce il Gruppo Civico. La referente è Elena Bardelli. “Ci prefiggiamo l’obiettivo di presentare una lista civica alle prossime elezioni comunali”

SERRAVALLE. A Serravalle Pistoiese è nato recentemente un gruppo civico, fondato da ex iscritti di Fratelli d’Italia che sono stati estromessi dai vertici provinciali e regionali del partito perché non allineati alla politica di tipo “trasversale” inaugurata nel nostro comune dal coordinatore provinciale, dal nuovo portavoce e dai consiglieri comunali.

Credevamo che Fratelli d’Italia dovesse difendere con forza e orgoglio i propri principi e valori e non preoccuparsi prima di tutto, come purtroppo sta avvenendo a Serravalle, di non dispiacere troppo ai partiti di sinistra. Per ora siamo una trentina di persone, desiderose di poter concretizzare qualcosa di buono per il nostro comune: ci riconosciamo negli ideali del centrodestra, ma siamo aperti a dialogare e collaborare con tutti coloro che sono pronti a rispettare e condividere il nostro progetto civico, o che hanno altre buone proposte da avanzare, mirando sinceramente al bene dei cittadini.

Ci prefiggiamo l’obiettivo di presentare una lista civica alle prossime elezioni comunali. La nostra referente è Elena Bardelli, nota esponente politica e donna coraggiosa, destituita dai suoi ruoli senza valide motivazioni politiche, che ha pagato pesantemente e assurdamente di persona per aver fatto il suo dovere, ossia cercare di portare avanti a Serravalle la linea nazionale e ufficiale di Fratelli d’Italia nonostante l’opposizione del gruppo consiliare e della dirigenza locale.

Insieme a lei e a tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti di Serravalle e vorranno riporre in noi la loro fiducia intendiamo dare al nostro comune quella “svolta” che si merita.

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese