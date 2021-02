serravalle. PROROGATO PER TUTTO IL 2021 IL MERCATO A CANTAGRILLO

L’assessore Vettori: “Siamo convinti che in un momento difficile come quello che stiamo attraversando ormai da un anno con le attività commerciali che stanno affrontano una grave crisi economica, dare una mano ove è possibile sia un dovere da parte di un’amministrazione comunale”

SERRAVALLE. Il mercato di Cantagrillo prosegue anche per tutto il 2021 e Il primo appuntamento è per domenica 7 marzo come di consueto in piazza Daghini con orario dalle 8 alle 18.

Il Covid non ha consentito il regolare svolgimento del mercato lo scorso anno e vista la risposta positiva da parte degli operatori e dei cittadini, l’amministrazione comunale ha pensato di prorogarlo per tutto l’anno. Il mercato di si terrà come di consueto la prima domenica di ogni mese fino a maggio per poi riprendere ad ottobre.

“Cantagrillo ha accolto fin da subito in maniera positiva questa iniziativa — afferma l’assessore a fiere e mercati, Benedetta Vettori — come amministrazione abbiamo deciso di prorogare il mercato per tutto il 2021. Nato inizialmente come un esperimento è poi diventato un appuntamento fisso accolto positivamente sia dagli operatori che dai cittadini.

Siamo convinti che in un momento difficile come quello che stiamo attraversando ormai da un anno con le attività commerciali che stanno affrontano una grave crisi economica, dare una mano ove è possibile sia un dovere da parte di un’amministrazione comunale”.

A breve verrà pubblicata una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni del territorio per poter organizzare delle iniziative in occasione dei giorni di mercato.

[innocenti — comune di serravalle]