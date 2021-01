Ecco i prossimi appuntamenti

SERRAVALLE. Prosegue la campagna di test sierologici gratuiti effettuati sul territorio comunale promossa dal Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con la Regione Toscana, l’azienda Usl Toscana Centro, Croce Rossa, Croce Verde e Anpas.

“Come amministrazione ci siamo adoperati per promuovere questa iniziativa – afferma il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi – che questa volta coinvolge gli abitanti di Serravalle e Castellina completando così il percorso che vede la copertura di tutto il territorio comunale.

Ringrazio la Regione Toscana e la Usl per la collaborazione oltre naturalmente a tutte le associazioni di volontariato locali, il Circolo Arci di Serravalle e il Comitato paesano di Castellina per il grande aiuto senza il quale tutto questo non si sarebbe potuto realizzare. Ritengo che si tratti di una iniziativa importante e preziosa che può aiutare e alleggerire il lavoro degli operatori sanitari che quotidianamente sono impegnati in prima linea negli ospedali e nei pronto soccorso”

Questi i prossimi appuntamenti:

Sabato 16 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 presso il Circolo Arci di Serravalle Paese (Croce Verde)

Domenica 17 gennaio dalle ore 9 alle ore 12 presso i locali della Canonica di Castellina (Croce Rossa)

Chi dovesse risultare positivo al test dovrà sottoporsi al tampone. È necessario portare la propria tessera sanitaria, indossare la mascherina, mantenere la distanza di 1 metro e igienizzare le mani.

[innocenti — comune di serravalle pistoiese]