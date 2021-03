serravalle. PUBLIACQUA, DOMANI SI REGISTRERANNO ABBASSAMENTI DI PRESSIONE IN ALCUNE STRADE

Prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune vie nella mattinata

SERRAVALLE. Publiacqua informa che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica ai nostri impianti, dalle ore 08.30 di domani sabato 6 marzo, si registreranno mancanze d’acqua in via di Cantagrillo: via del Cassero, via Fontanacci, via del Rosario e limitrofe.

Abbassamenti di pressione interesseranno invece via Bucigattoli, via Catavoli, via Valli e zone limitrofe.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio creato.

[publiacqua]