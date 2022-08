serravalle. QUANDO UN SINDACO STARNAZZA, SOL CI VOGLION FRUSTA E MAZZA

Lo sai, Pier, che ben ti voglio. | Te lo scrivo sur un foglio. | Alla prossima seduta, | fa’ una cosa risoluta: | metti almen due righe appena | per frustar chi, in piena lena, | svillaneggia la Bardelli. | Dici in pubblico: «I cervelli, | quelli vuoti e senza billo | del Sindàc di Cantagrillo, | fanno schifo, fanno pena: | chiedo scusa, per l’oscena | volgarissima battaglia | fatta sol da chi è canaglia | contro chi, su Serravalle, è una donna ma ha le palle»…

Co’ problemi che c’avete, a far concio vi mettete?

Sarebbe cosa fatta bene, Piero Lunardi, che tu prendessi una sana decisione fra le tue comunicazioni al prossimo Con[s]iglio Comunale. Che a nome della tua giunta chiedessi scusa per i volgari Sindaco di Cantagrillo (è, dicono, trinitario: fatto di tre personaggi strani), i quali s’alternano a svillaneggiare bullescamente l’Elena Bardelli. Sia lei che il tuo vicesindaco, ora in preghiera ad Assisi, sono stati miei allievi e mi spiace vedere che si facciano guerra dimenticando cinque anni di inutile liceo Forteguerri passati insieme e sotto l’alto magistero della Gazza… Anche nel tuo Comune, così tanto bravo con l’Anci, c’è bisogno di pacificazione. Anzi, anche il Daghini e la Caferri, sempre pronti all’anciarsi, ben farebbero a prendere le distanze e le difese dell’Elena in quanto donna. Anche se di destra ex-meloniana, perseguitata dal La Pietra, sempre donna è e come tale difesa e rispettata andrebbe. Che dice a tal proposito la Simona Querci fra sindacato, Pd e fil-anceria? Non sa parlare dinanzi a un tal fenomeno di destreria sessista, maschilista e – soprattutto – stupidista? Pensaci, Piero, pensaci ancora e poi di nuovo pensaci ognora… Difendi l’Elena e pur le donne, sennò fai onore solo a Cambronne (per capirsi, il generale francese che parlò di merda). Sarebbe una bella prova di padroneggiamento delle palline se, fra le tue comunicazioni, il Sindaco (e non di Canta-Grillo/Grullo, ma di tutto il Comune) esordisse così: «Scusa, Elena Bardelli, a nome mio e della mia giunta, per la scioccheria di certi “palombari ciclisti”. Ci vergognamo d’essi! Amen». A volte basta poco per dare chiari segnali… [direttore@linealibera.info]