serravalle. REALIZZATI ALTRI 40 METRI DI GALLERIA IN DIREZIONE MONTECATINI

Oltre a 40 metri nella galleria di emergenza dal lato di Montecatini verso Pistoia. Il sindaco Piero Lunardi e l’assessore Maurizio Bruschi intervengono sui lavori di Rfi nel traforo del Serravalle

SERRAVALLE. Il Sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi e l’assessore al Traffico e alla Viabilità Maurizio Bruschi, in risposta al comunicato fatto dalla dottoressa Elena Bardelli, che insinuava un fermo inspiegabile nei lavori di RFI all’interno della galleria di Serravalle Pistoiese, precisano quanto segue: “I lavori nel cantiere, da quando i cittadini residenti nel tratto interessato hanno dovuto a malincuore abbandonare le proprie abitazioni, continuano senza sosta all’interno della galleria su tre turni di lavoro. Si fa altresì presente che i lavori, oltre a proseguire senza sosta, non si sono mai fermati rispettando il cronoprogramma presentato da RFI, in fase di ripresa dei lavori nel mese di febbraio circa.

Dal lato di Pistoia in direzione di Montecatini, sono stati realizzati altri 40 metri di galleria mentre, dal lato di Montecatini verso Pistoia, sono stati realizzati altrettanti 40 metri della galleria di emergenza. Quindi si prega la dottoressa Bardelli di non scrivere su fatti che possono procurare allarme verso la popolazione, se non suffragati da notizie certe”.

A testimonianza di ciò, per consentire una maggiore operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme da domenica 23 luglio a domenica 3 settembre 2023. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo di autobus che transiteranno dall’autostrada A11 non effettuando quindi fermate intermedie. “Quindi — proseguono il sindaco Lunardi e l’assessore Bruschi — in questo periodo non sarà operativa la stazione di Serravalle Pistoiese, nella frazione di Masotti”.

I lavori che RFI effettuerà nei prossimi mesi, riguarderanno sia le varie parti della galleria che i relativi piazzali di emergenza ai due imbocchi posti nel comune di Serravalle Pistoiese.

