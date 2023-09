serravalle. RECUPERARE IL CIBO IN ECCEDENZA DELLA MENSA SCOLASTICA A FAVORE DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

Serravalle Civica ad inizio del nuovo anno scolastico torna a proporre l’iniziativa anti sprechi alimentari

SERRAVALLE. In un’ottica di continua lotta agli sprechi alimentari, “Serravalle Civica” propone all’Amministrazione Comunale il recupero del cibo in esubero sui pasti preparati ogni giorno per i bambini delle scuole primarie comunali. A beneficiare dell’iniziativa potrebbero essere le famiglie in difficoltà del territorio.

Si potrebbero recuperare e donare non solo frutta e pane, ma anche le altre pietanze non somministrate, seguendo una procedura igienico-sanitaria che ne garantisca qualità e sicurezza, come avviene già nelle mense scolastiche di molti comuni. Naturalmente occorre anche la collaborazione dell’azienda che gestisce il servizio mensa.

La scuola, per la sua valenza educativa, può diventare uno strumento di sensibilizzazione al problema degli sprechi alimentari. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini che il cibo non va buttato se non viene del tutto consumato. Questo progetto potrebbe rappresentare un ottimo esempio di economia circolare, nella quale si consuma ciò che si produce, senza spreco di prodotti e denaro e senza l’aggravio delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, considerato l’impatto che questi avrebbero sull’ambiente.

È anche e soprattutto un modo per andare incontro a persone della nostra comunità che attraversano momenti di difficoltà: situazioni che possono capitare a tutti e di cui non dobbiamo assolutamente vergognarci.

Serravalle Civica