serravalle. RECUPERO CREDITI DA PARTE DEL COMUNE, BARDELLI: OCCORRE AGEVOLARE CHI NON HA POTUTO PAGARE PER DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

L’Amministrazione Comunale non deve in alcun modo penalizzare le famiglie in difficoltà; deve piuttosto aiutarle a risolvere le loro difficoltà!

SERRAVALLE. Abbiamo appreso dalla stampa che il Comune di Serravalle Pistoiese procederà a breve, affidandosi ad una agenzia di riscossione, al recupero crediti riguardo a IMU e TASI mai percepite nell’arco degli ultimi dieci anni, per un totale di oltre 600mila euro.

Si tratta sicuramente di un atto dovuto per rispetto dei cittadini che pagano regolarmente le tasse, anche se ci risulta che i debiti con i Comuni, le Province e le Regioni cadano in prescrizione dopo cinque anni.

Prima di dare il via in maniera indiscriminata all’operazione ci auguriamo che i nostri amministratori abbiano definito lil quadro di riferimento, facendo la debita distinzione tra i cittadini che hanno sempre avuto disponibilità finanziaria per pagare le tasse ma non lo hanno fatto e i cittadini che pur avendo avuto intenzione di pagare non ne hanno avuto la possibilità economica, considerata anche l’emergenza Covid.

Altrimenti ciò andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione economica già precaria di non poche famiglie del nostro comune.

Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale non deve in alcun modo penalizzare le famiglie già in difficoltà; ha piuttosto il compito di rimuovere le cause del disagio, mettendo i cittadini nella condizione di risolvere i propri problemi e di vivere con i propri mezzi in maniera decorosa.

Elena Bardelli

Referente Serravalle Civica

Segretario Movimento Aurora