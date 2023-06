serravalle. RIFONDAZIONE COMUNISTA, AVVIATA RACCOLTA FIRME SUL SALARIO MININO

“Si tratta di una legge di civiltà, già presente in 22 Stati Europei”

SERRAVALLE. Il Circolo di Rifondazione Comunista di Serravalle, aderisce alla campagna di raccolta firme promossa in seno a Unione Popolare, per una proposta di legge popolare, sul salario minimo orario a 10 euro.

Già dalla scorsa settimana, un nostro banchetto, sarà presente a Casalguidi, in area Conad e venerdi al mercato.

L’obbiettivo è raggiungere 60.000 firme in tutta Italia.

Si tratta di una legge di civiltà, già presente in 22 stati Europei e approvata anche dal parlamento, in Italia ancora mancante, secondo noi perchè la cosiddetta sinistra riformista, non era per nulla interessata. Solo oggi, che è all’opposizione ha rivalutato il tema.

Dobbiamo dire basta a paghe da fame, e allo sfruttamento legalizzato, da grandi e piccoli datori di lavori.

Comunicato stampa.

Circolo Rifondazione comunista Serravalle