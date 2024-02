serravalle. RIFONDAZIONE COMUNISTA: “COSA SUCCEDE NEL COMUNE?”

Il locale Circolo segnala una serie di problematiche che attendono una soluzione. “Sorge il dubbio che alcuni degli amministratori eletti non siano all’altezza del compito assegnatoli”.

SERRAVALLE. Il Circolo di Rifondazione comunista di Serravalle Pistoiese torna a far sentire la propria voce su alcune problematiche del territorio comunale:

“Cosa succede nel comune di Serravalle? È quello che ci chiediamo noi come partito, ma soprattutto come cittadini. Ci sono stati e lo sono ancora oggi ben noti problemi, sui lavori pubblici, la palestra, oggetto di ritardi e costi maggiorati ben oltre il previsto e la sua agibilità per il pubblico non ancora ben chiara; la nuova pista d’atletica, anche in questo caso il progetto è stato modificato per sopraggiunti problemi di stabilità con il conseguente allungamento dei tempi e dei costi per i nuovi spogliatoi del campo Barni, il cui progetto iniziale, che prevedeva la ristrutturazione, fortunatamente è stato rivisto con la costruzione ex novo e in ultimo almeno lo speriamo, l’asilo di Casalguidi nelle ex scuole “Fucini” dopo le violente piogge dove secondo un sopralluogo del Pd una stanza è inagibile e ci sono infiltrazioni.

Sappiamo bene che amministrare è difficile e a Serravalle ancora di più. Oramai non esistono scusanti di nessun tipo: troppi errori. Sorge il dubbio che alcuni degli amministratori eletti non siano all’altezza del compito assegnatoli.

Invitiamo l’amministrazione a lavorare evitando di pensare a possibili diatribe interne o a futuri posizionamenti elettorali di cui tutti i cittadini a prescindere non sono certamente interessati”.