serravalle. RIFONDAZIONE COMUNISTA E LO SPINOSO PROBLEMA DELLA PALESTRA DI CASALGUIDI

SERRAVALLE. Martedì sera, si è svolto, a Casalguidi, il consiglio comunale. Tra gli argomenti trattati c’era lo spinoso problema della palestra, non ancora terminata. Nella sua esposizione, l’assessore Luigi Alessio Gargini , anche se a lui di questo non è possibile imputarli nulla, ha riconosciuto gli errori politici passati. In primis, il voler inseguire migliorie in corso d’opera e intercettare finanziamenti ad hoc.

Scelta sciagurata, che allungato i tempi, il Covid e l’aumento delle materie prime, ha fatto il resto

Politiche sbagliate, da tempo denunciate, che hanno costretto le società del territorio a limitare la loro attività o all’emigrazione in altri comuni, con l’aumento di costi e anche l’abbandono dell’attività di alcuni atleti. I cittadini, devono sapere che quando la struttura sarà terminata, i costi sanno lievitati. Si parla di oltre 2.000.000 euro.

Con questa cifra, era possibile avere una palestra a Masotti, da tempo invocata, inutilmente. Non solo, anche se all’avanguardia sarà sempre un immobile ristrutturato, con tutte le sue possibili problematiche e non nuovo.

In attesa del varo della nuova opera, è stato preso in affitto un capannone dell’ex Fiat a Ponte Stella.

Questo sarà utilizzato dalle società, sotto la loro responsabilità, solo per le sedute di allenamento, con un costo di oltre 40.000 euro pagati dal Comune.

Noi, abbiamo forti dubbi sulla sicurezza di questa scelta, che pare sia stata condivisa da tutte le società. Nulla, toglie però, che gli incidenti in condizioni possono sempre essere presenti.

L ‘amministrazione ha riferito che sono in programma altre opere, tra cui la pista d’atletica, anche questa in forte ritardo, un campo calcio sussidiario in erba sintetica.

Il tutto, possibile grazie alla disponibilità economica derivata dall’allentamento del patto di stabilità e dai risparmi degli anni precedenti.

Vorremo sperare, che questi e anche la scuola di Serravalle e la palestra, stavolta non subiranno ritardi assurdi, per scelte politiche errate. Sarebbe un proprio disastro per i cittadini. Come sempre vigileremo in tal senso.

Circolo Rifondazione comunista Serravalle Pistoiese