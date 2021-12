serravalle. RIFONDAZIONE COMUNISTA: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE? UN DISASTRO!

A quando l’agibilità della sede comunale di Casalguidi?

SERRAVALLE. I cittadini Serravallini, devono essere informati. L’attuale amministrazione, non è ancora riuscita a rendere agibile la sede comunale di Casalguidi, disagi inaccettabili, che si stanno prolungando da più di un anno, in cui la popolazione per quasi tutte le necessità deve andare nel capoluogo.

Non solo, a causa di scelte sbagliate, a nostre parere dettate per ragioni campanilistiche, la sala, per i consigli comunali era stata spostata dal capoluogo a Casalguidi. In conclusione, a oggi, in tutto il territorio serravallino non esiste una sala atta per i consigli comunali, che per il momento vengono fatti online.

A ciò va aggiunto che l’informatico del comune non è più presente e il servizio non sappiamo, da chi sarà svolto; quindi l’ultimo consiglio comunale per il momento non è pubblico.

L’attuale amministrazione comunale è stata un disastro: nessuna nuova opera vedrà la luce, lasciando il territorio dove va bene, in un cantiere a cui non si vede il termine.

Partito Rifondazione comunista Serravalle P.se

[daghini — rifondazione comunista serravalle]