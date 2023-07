serravalle. RINNOVATO IL COMITATO GEMELLAGGI

Ecco i nomi degli eletti. L’assessore Ilaria Gargini: “Adesso siamo certi che il nuovo comitato si attiverà per recepire quel vento di novità di cui il comitato ha bisogno”

SERRAVALLE. Aria nuova nel comitato dei gemellaggi del Comune di Serravalle Pistoiese. Con il rinnovo del comitato gemellaggi, l’organismo si apre quindi a nuove idee e nuove iniziative che, sicuramente, scaturiranno a breve e che potranno rivitalizzare i gemellaggi già esistenti e, magari, gettare le basi per nuovi rapporti.

La sera del 21 giugno si sono svolte infatti le elezioni per il rinnovo dei sei membri elettivi del comitato e ben 59 cittadini del comune si sono presentati al seggio elettorale per esprimere la loro preferenza. Al termine delle operazioni di spoglio, Serena Nencini è risultata la candidata più votata. Sono risultati eletti anche Marzia Tesi, Lucia Di Sarno, Angela Franceschi, Claudio Biagini e David Iacomelli.

Questi sei nuovi membri entreranno quindi a far parte del nuovo comitato gemellaggi ove siederanno di diritto anche Donatella Vezzali e Martine Coletto, che già facevano parte del comitato precedente e che continueranno a far parte di quello nuovo in base alle disposizioni del nuovo statuto che regola quest’istituto.

La componente politica vedrà invece la presenza del sindaco Piero Lunardi, dell’assessore con delega ai gemellaggi Ilaria Gargini, e di due membri dell’attuale consiglio comunale, indicati uno dalla maggioranza e uno dall’opposizione.

La maggioranza ha indicato in Xhuliano Shkurtaj il suo rappresentante mentre la minoranza ha designato per quest’incarico Caterina Benini.

Particolarmente soddisfatta per questa svolta fermamente voluta dall’amministrazione comunale è l’assessore Ilaria Gargini, che ha lavorato molto in questi mesi per giungere a questo rinnovamento:

“Adesso siamo certi che il nuovo comitato si attiverà per recepire quel vento di novità di cui il comitato ha bisogno. Quest’organismo presterà ascolto ai suggerimenti di tutti e non sarà assolutamente un’entità chiusa. Infine, faccio notare come tutto il territorio comunale abbia vissuto questo momento di cambiamento con partecipazione: infatti 3 dei nuovi membri eletti risiedono nella zona di Casalguidi e Cantagrillo mentre gli altri 3 abitano nella porzione di comune che comprende le zone di Serravalle paese, Masotti e Ponte di Serravalle”.

Attualmente, il Comune di Serravalle Pistoiese è gemellato con il comune francese di Uzerche e con quello austriaco di Grafenworth e, proprio verso l’Austria, sta maturando per il prossimo autunno un vicendevole scambio di cittadini che potranno così consolidare gli ottimi rapporti già esistenti.

