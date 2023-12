serravalle. “RINUNCIAMO ALLE LUCI NATALIZIE PER AIUTARE LE FAMIGLIE MAGGIORMENTE COLPITE DALL’ALLUVIONE”

La proposta di Serravalle Civica

SERRAVALLE. Considerato che il nostro comune risulta compreso tra quelli più interessati dalla recente alluvione, proponiamo che le risorse economiche tradizionalmente impiegate per gli addobbi e le luci natalizie, come già stanno facendo altre amministrazioni comunali, vengano destinate dalla giunta ad aiuti economici per le famiglie del territorio maggiormente colpite e danneggiate.

Per un anno non risplenderanno di luci le vie dei paesi, ma la comunità serravallina potrà essere illuminata e riscaldata da gesti concreti di solidarietà.

Serravalle Civica