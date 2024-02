serravalle. “RISPEDIAMO LE ACCUSE DI TERRORISMO AL MITTENTE”

Serravalle Civica —Movimento Indipendenza risponde al vicesindaco Federico Gorbi richiamando l’amministrazione comunale ad un maggior senso di responsabilità e al rispetto dei cittadini

SERRAVALLE. Il sig. Gorbi, intervenendo ancora una volta sul monitoraggio delle acque di Ponte Stella, ha pubblicamente affermato che il Comune “per estrema trasparenza” avrebbe inserito nel sito istituzionale dell’amministrazione — anche se ciò non sarebbe secondo lui obbligatorio — tutte le rilevazioni effettuate da Arpat sin dal primo giorno, tacciandoci di terrorismo poiché avremmo accusato l’amministrazione comunale di aver nascosto tali risultati.

Per screditarci poi ha definito il Movimento Indipendenza, a cui apparteniamo, come partito di estrema destra, rappresentato qui a Serravalle da un gruppuscolo di persone.

Per prima cosa precisiamo che il movimento Indipendenza non è un partito di estrema destra e che nel comune è presente da novembre scorso un regolare circolo, che sta effettuando con discreto profitto il tesseramento sul territorio.

Per cui il vicesindaco impari a parlare con maggiore rispetto dei cittadini, soprattutto di quelli che non condividono il suo pensiero e la sua azione politica-amministrativa.

In secondo luogo, come è possibile evincere dai documenti che abbiamo pubblicato (a differenza degli amministratori di Serravalle noi parliamo sempre con dati alla mano), gli esiti delle analisi di Arpat sono state rese note sul sito istituzionale del comune soltanto il 16 febbraio scorso, dopo averne fatta richiesta scritta al sindaco due giorni prima. È da precisare però che gli esiti dei monitoraggi sono stati inviati dall’organo regionale di controllo al comune il 16 agosto 2023, come fa fede il timbro del protocollo.

Se non avessimo fatto esplicita richiesta, le rilevazioni sarebbero state ugualmente pubblicate? Se sono state frettolosamente pubblicate, poi, significa anche che non sussisterebbe il dovere da parte dell’ente comunale di informare i cittadini, come sostiene Gorbi?

Ricordiamo a questo proposito che il sindaco è il responsabile ultimo della sicurezza e della sanità pubblica nel proprio territorio di competenza. Dunque, riassumendo, noi avremmo fatto terrorismo dicendo semplicemente la verità, e cioè che per sei mesi il Comune ha taciuto sull’argomento non rendendo noti i risultati delle rilevazioni, per di più in un comune dove le acque sono notoriamente inquinate.

Per noi chi fa davvero terrorismo è colui che nega la verità o la manipola a proprio piacimento e convenienza. Le accuse di Gorbi sono false e per questo le rispediamo al mittente, non avendo comunque intenzione di lasciarle cadere nel vuoto. Qualcuno sarà chiamato certamente a renderne conto.

Per l’ennesima volta richiamiamo i nostri amministratori a un maggiore senso di responsabilità e a un maggiore rispetto nei confronti dei cittadini.

