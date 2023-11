serravalle. “RISPOSTE INACCETTABILI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI IN CONSIGLIO COMUNALE”

Serravalle Civica: “Sia a proposito della chiusura degli uffici anagrafe il sabato mattina che della palestra comunale”

SERRAVALLE. Giovedì sera, seguendo in streaming la seduta del consiglio comunale, abbiamo assistito a scene surreali, maggiormente degne del set di “Scherzi a parte” piuttosto che di un aula consiliare.

Basti pensare alla risposta fornita dal primo cittadino alla consigliera di opposizione che aveva presentato una interrogazione in merito alla chiusura degli uffici anagrafe nel giorno di sabato. Lunardi, di fronte alla difficoltà riscontrata dai cittadini lavoratori che hanno a disposizione solo il sabato per sbrigare le pratiche burocratiche, ha testualmente risposto, lasciando tutti sbigottiti: “chi nei giorni di apertura non può recarsi in comune perché lavora può mandare al suo posto il padre, la madre, i fratelli o altri parenti”.

Subito dopo è arrivato il turno dell’assessore ai Lavori Pubblici, che rispondendo all’interpellanza di un consigliere di opposizione sui lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi, in merito alla domanda sulla riapertura di quest’ultima ha esordito: “ a palestra riaprirà in tempi brevi: potrebbe essere oggi, potrebbe essere domani, potrebbe essere ieri”.

Come si fa ad accettare risposte di questo tenore da parte degli amministratori? Si tratta di clamorose prese di giro dei cittadini, che denotano la convinzione di essere invincibili e insuperabili.

È evidentemente la difficoltà della risposta o la volontà di non rispondere affatto che detta questi atteggiamenti irrispettosi nei confronti della cittadinanza e del consiglio comunale.

Ci pare di capire dunque che l’ufficio anagrafe rimarrà chiuso di sabato, continuando così ad arrecare disagio a coloro che sono liberi dagli impegni lavorativi soltanto in questo giorno della settimana. E che nemmeno la giunta, grazie alla sua incompetenza e alla sua incapacità di progettare a medio e lungo termine, sa quando l’impianto sportivo potrà rientrare in funzione.

Si tratta di una situazione davvero paradossale: invece di fornire risposte precise ed esaustive e di risolvere problemi e difficoltà, gli amministratori sembrano compiacersi di sbeffeggiare la gente che, versando al comune tasse e imposte, ha invece diritto all’erogazione di servizi puntuali ed efficienti.

Serravalle Civica