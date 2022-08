serravalle. RITORNO A NORCIA NEL RICORDO DI LUCIANO MENICHINI

Su iniziativa della Misericordia di Casalguidi-Cantagrillo parte una raccolta di alimenti zootecnici a favore degli agricoltori delle zone dell’Italia Centrale colpite dal terremoto

SERRAVALLE. Nel ricordo del compianto Luciano Menichini, ex comandante della Polizia Municipale di Quarrata, attivissimo volontario e ideatore del primo viaggio a Norcia, la Misericordia di Casalguidi — Cantagrillo organizza in comune accordo con la Sezione Comunale Casalguidi di Federcaccia e Agraria Cioni a distanza di cinque anni dalla prima “missione” una nuova raccolta di prodotti zootecnici, a favore agricoltori zone Italia centrale, colpite da terremoto .

“È una sottoscrizione volontaria – spiegano dalla associazione – a cui tutti possono aderire mediante conferimento diretto di prodotti zootecnici, oppure offerte in denaro che saranno trasformate in altrettanti alimenti per animali.

Purtroppo l’inverno si avvicina e le difficoltà di approvvigionamento, per svariati motivi, aumentano giorno dopo giorno mettendo a rischio l’attività degli allevatori.

È nostra intenzione quindi, come già fatto nel 2017, acquistare, con le offerte ricevute, un discreto quantitativo di prodotti e provvedere direttamente a portarli e consegnarli agli allevatori della zona di Norcia e limitrofi”.

Informazioni per offerte e raccolte presso la sede della Misericordia in Piazza Vittorio Veneto oppure presso l’Agraria Cioni, via Modigliani 15 a Casalguidi.

“Un ringraziamento sincero a quanti vorranno aiutarci”.

[misericordia casalguidi cantagrillo]