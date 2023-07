serravalle rock. LA SERATA DI APERTURA PUNTA SU DUE FIGURE FEMMINILI DI TALENTO

Venerdì 28 luglio tornano i Wicked Expectation

SERRAVALLE. Wicked Expectation, di recente premiati al Rock Contest di Controradio, saranno gli headliner della prima serata di Serravalle Rock, giunto alla settima edizione.

I torinesi presenteranno i brani del nuovo EP “Inner Jungle”, un ibrido tra post-rock ed elettronica. Dopo aver supportato gli islandesi Vök nella seconda edizione del festival, sono cresciuti moltissimo ed il loro sguardo è rivolto a sonorità e produzioni di stampo internazionale con un accento sperimentale che non intacca una propensione unica per la melodia. Il loro set assicura un percorso immersivo tra forma canzone, ritmi nordeuropei Broken Beat e UK garage e influenze IDM/glitch.

Prima di loro saliranno sul palco Sara Parigi, che ricordiamo nei Lady In The Radiator, e Cecilia Quaranta, in arte Talèa, reduce dalla fortunata esperienza di X-Factor e dalla pubblicazione dell’album di debutto “Aura”, a cui hanno contribuito Flavio Ferri (Delta V) e Antonio Aiazzi (Litfiba).

Appuntamento alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese venerdì 28 luglio. Inizio concerti ore 20,30 ad ingresso libero.

[fioretti — comune di serravalle]