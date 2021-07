SERRAVALLE ROCK, TOCCA AI TERSØ

Il 31 luglio sul palco del Serravalle Rock salirà il formidabile duo elettronico

SERRAVALLE. Un altro grande nome si aggiunge all’ambizioso programma di Serravalle Rock. Sono i Tersø che saliranno sul palco della Rocca di Castruccio sabato 31 luglio. Il formidabile duo elettronico nel 2019 ha stupito un pò tutti con l’esordio Fuori Dalla Giungla e da qualche mese è tornato nei negozi con Iperfamiglia, prodotto da Marco Caldera e indicato dalla critica come uno dei migliori album dell’anno.

I Tersø nascono dall’incontro tra Marta Moretti e il producer Alessandro Renzetti. I testi e le melodie di Marta uniti alle sonorità elettroniche ne hanno fin da subito caratterizzato la scrittura e il sound donandogli atmosfere nordiche e un’attitudine internazionale.

Iperfamiglia è una pluralità di racconti e stati d’animo perfettamente incastrati nell’elettronica, tra campionatori, synth e battiti accelerati. Così lo hanno definito gli stessi autori: “Sono otto delle canzoni che abbiamo scritto nell’ultimo anno, il filo che le lega è la vita di tutti i giorni: dalle sigarette alle nostalgie, da quello che mangeremo stasera alla vista dalle finestre di casa, le cose che vogliamo raggiungere e i motorini con cui sorpassiamo per evitare la coda. Otto rivoluzioni sussurrate all’orecchio con le nike consumate ai piedi”.

Queste invece le parole di Suffissocore: “La voce di Marta è capace di sciogliere i ghiacci e l’elettronica liquida di Alessandro Renzetti cresce di minuto in minuto. Il synth pop di Aurelia e Laser arriva alla testa come una martellata e le luci spente di Eiger, tra disagio cittadino e via lattea, permettono di scordarsi, solo per un istante però, del ritornello di Stramonio”.

[innocenti – comune di serravalle]