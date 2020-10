serravalle. SANITÀ,”HO VINTO UNA GRANDE BATTAGLIA. GRAZIE ALLA EQUIPE CHE MI HA OPERATO”

Flore Filoni, 66 anni era affetta da un tumore al cardias. “È stato un percorso lungo e sofferto che adesso posso guardare con il sorriso sulle labbra”

SERRAVALLE. Dopo alcuni mesi di convalescenza per un importante intervento oncologico, un tumore del cardias (al passaggio tra esofago e stomaco) la paziente, un consigliere comunale residente nel comune di Serravalle Pistoiese, ha voluto ringraziare l’equipe chirurgica che ha eseguito l’operazione.

“Sono stata operata il 24 di aprile di questo anno al cardias per l’asportazione di un tumore. È stato un percorso lungo e sofferto che adesso posso guardare con il sorriso sulle labbra e la soddisfazione di sapere di aver vinto una grande battaglia.

È stata una grossa operazione e per questo vorrei ringraziare l’ospedale di Pescia, dove l’equipe chirurgica del San Jacopo diretta dal dott. Sandro Giannessi (direttore area chirurgica aziendale) ha effettuato questo importante intervento.

Con il dott. Giannessi hanno partecipato: Massimo Fedi, Massimo Bontà, Cecilia Monacci, Sonia Panicucci e l’anestesista Luca Arena.

Voglio ringraziare tutti per l’eccellente risultato e a loro aggiungo anche tutti gli infermieri, il reparto di terapia intensiva dai quali ho ricevuto grande assistenza. Un ringraziamento va poi ai gastroenterologi dott. Colognac, che grazie alla sua scrupolosità è riuscito a diagnosticare in tempo il tumore, e al dott. Lombardi che per ben due volte mi ha eseguito una miotomia dell’anello pilorico.

Per finire voglio ringraziare un amico e dottore Fassio Leonello che mi ha seguito a casa sia come medico che come amico e la mia grande famiglia che involontariamente ho fatto tanto soffrire ma che più che mai ho sentito vicina”.

Filoni Flore