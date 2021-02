serravalle. SCOMPARE UN ALTRO PROTAGONISTA DELLA STORIA DI CASALGUIDI

È morto Rodolfo Gargini, falegname e commerciante. Il ricordo del sindaco Piero Lunardi

SERRAVALLE. [a.b.] Un altro lutto per la comunità di Casalguidi. E’ scomparso oggi Rodolfo Gargini. Zio dell’assessore comunale Ilaria Gargini come ricorda il sindaco Piero Lunardi in un post su facebook Rodolfo è stato un protagonista importante della storia di Casalguidi.

Oltre ad essere stato un conosciuto falegname, con la moglie Graziella scomparsa pochi mesi fa è stato il fondatore dei negozi di calzature Biagini. “Ogni paese – ha scritto Lunardi – ha, nella propria Storia, nelle proprie radici, dei protagonisti.

Tanti anni fa, quando ancora non c’erano Amazon, Internet ed i supermercati, le piccole comunità avevano le proprie botteghe, i propri artigiani, le proprie piccole imprese familiari.

E sono quelle botteghe, quegli artigiani, quelle piccole imprese familiari che hanno costruito l’Italia del dopoguerra e grazie alle quali oggi siamo un grande Paese”.

Lunardi ha espresso le proprie condoglianze ai figli, ai nipoti e a tutta la famiglia.