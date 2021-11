serravalle. “SE IL COMUNE TORNERÀ ALLA SINISTRA…”

Gruppo civico: La responsabilità è tutta dei dirigenti regionali e provinciali di Fratelli d’Italia che non sanno tenere tenere unito il partito”

SERRAVALLE. “Se la sinistra vincerà la colpa sarà del Gruppo Civico che ha spaccato il centrodestra”. Siamo stufi di sentir ripetere questo ritornello senza senso. Divisivi, dispotici e ostili alla destra serravallina si sono rivelati piuttosto i vertici di Fratelli d’Italia, che hanno soppresso un intero circolo e allontanato un gruppo di iscritti perché secondo loro “troppo di destra” o “troppo meloniani” (in realtà non desideravano essere “trasversali”) e che inoltre avrebbero voluto impedire alla ex-portavoce Bardelli e ad altri ex tesserati di candidarsi.

Ci dispiace, ma il diritto di militare in partiti politici o di formare liste civiche e di candidarsi alle elezioni amministrative e politiche è riconosciuto e garantito dalla nostra Costituzione a tutti i cittadini italiani. Su questo i vertici regionali e locali di FdI non possono farci nulla. Nessuno può impedire ad altri di fare politica e di partecipare alle tornate elettorali, nemmeno senatori e deputati.

Per questo saranno costretti ad accettare ciò che hanno causato con la mala gestione del partito a livello comunale.

E nessuno ci venga poi a parlare del senso di responsabilità, che dovrebbe portare le persone a fare passi indietro. Il senso di responsabilità lo avrebbero dovuto avere altri molto prima. Proprio perché abbiamo un progetto politico da proporre e in cui crediamo noi facciamo responsabilmente un passo avanti! Decideranno i cittadini a chi accordare fiducia e consensi, non certo i referenti di partito.

Se il Comune di Serravalle Pistoiese tornerà alla sinistra la responsabilità sarà tutta della dirigenza regionale e provinciale di Fratelli d’Italia che pur predicando l’unità del centrodestra non è capace di tenere unito il partito, compiacendosi anzi di causare fratture e divisioni sul territorio”.

Gruppo Civico —Serravalle Pistoiese