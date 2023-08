serravalle. “SERVE L’ISTITUZIONE DELLA CONSULTA SPORTIVA”

La richiesta di Serravalle Civica: “In tal modo sarà possibile assicurare pari trattamento tra le società sportive e ridurre il divario tra le varie frazioni del comune favorendo tutte le discipline sportive praticate”

SERRAVALLE. Al fine di assicurare pari trattamento alle società sportive presenti nel nostro territorio, di ridurre il divario tra le varie frazioni del comune e di favorire in ugual modo tutte le discipline sportive praticate, “Serravalle Civica” propone l’istituzione della Consulta Sportiva, con funzioni consultive e propositive. L’obiettivo è quello di valorizzare e promuovere la partecipazione di associazioni e gruppi di cittadini alla gestione ed alla diffusione dello sport di base, formativo e agonistico, tra tutta la popolazione di ogni livello e grado ed in particolare tra i giovani e giovanissimi, compresi i soggetti diversamente abili.

La Consulta Sportiva dovrebbe collaborare attivamente con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà sociali presenti sul territorio comunale, affinché venga riconosciuto il valore educativo dello sport; affinché venga garantito il diritto allo sport per tutti i cittadini, soprattutto per i meno abbienti; affinché siano istituiti servizi e strutture adeguate alle diverse discipline; affinché vengano organizzate in maniera maggiormente coordinata e inclusiva manifestazioni da proporre all’intera comunità.

La creazione della Consulta costituiva uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale e torniamo a riproporlo con l’intenzione di apportare, nell’ottica del servizio, un contributo migliorativo alle politiche dello sport a Serravalle Pistoiese.

Serravalle Civica