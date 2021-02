serravalle. SI TERRANNO OGGI A PISTOIA I FUNERALI DI DON RENZO AIARDI

Le esequie (inizio ore 15) presiedute da monsignor Fausto Tardelli saranno trasmesse anche su facebook. La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo mette a disposizione la sala Francini per un massimo di 50 posti.

SERRAVALLE. [a.b.] Si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 15, nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia i funerali di don Renzo Aiardi, parroco fino al 2016 di Casalguidi. Le esequie saranno presiedute da monsignor Fausto Tardelli. La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo in una nota ha espresso le proprie condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità tutta per la scomparsa a 89 anni del sacerdote.

“Parroco di Casalguidi per molto tempo – si legge — è stato nostro Correttore per tanti anni. Lo ricorderemo nelle preghiere”.

In occasione dei funerali è prevista la diretta streaming sulla piattaforma facebook per chi non potrà recarsi a Pistoia. La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo, a questo proposito, metterà a disposizione la Sala Francini per quanti vorranno assistere alla proiezione. “Dovranno necessariamente essere rispettati i limiti di capienza e distanziamento per cui non saranno disponibili più di 50 posti a sedere” .

“Abbiamo avuto notizia della perdita di una persona molto cara alla comunità di Tobbiana, Don Renzo Aiardi. Ci stringiamo alla famiglia con cordoglio”. L’associazione Pro Loco di Tobbiana congiuntamente con la parrocchia ha voluto ieri ricordare la figura del priore “importantissima per la formazione di tanti di noi”.

Messaggi di cordoglio sono arrivati ai famigliari da parte di numerose associazioni locali e da tanti cittadini.