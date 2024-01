serravalle. SILENZIO DELLA REGIONE SULLA REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE FONOASSORBENTI AUTOSTRADALI PRESSO MASOTTI

I 19 firmatari di una lettera inviata all’assessore regionale Baccelli ad oltre due mesi di distanza sono ancora in attesa di una risposta sui tempi dei lavori e sulle modalità della realizzazione dell’opera,

SERRAVALLE. Il 30 ottobre scorso Serravalle Civica e il Comitato per il territorio della provincia di Pistoia hanno inviato all’assessore regionale Baccelli una lettera firmata da 19 cittadini di Serravalle Pistoiese per chiedere delucidazioni in merito all’annosa questione delle barriere fonoassorbenti autostradali presso la frazione di Masotti. Come sappiamo sono ormai più di venti anni che le amministrazioni comunali, compresa quella attuale, promettono la loro realizzazione (soprattutto in campagna elettorale) senza poi concretizzare nulla di fatto.

Nessuno ad oggi, dopo più di due mesi, ha risposto alla lettera.

Nello specifico i diciannove cittadini, ritenendo inammissibile che la Regione Toscana — dopo aver dato il via libero all’opera di risanamento acustico sull’autostrada A11 nel tratto riguardante in particolare i comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Pieve a Nievole — non fosse informata sui tempi dei lavori e sulle modalità della realizzazione dell’opera, sollecitavano l’assessore regionale di competenza, che in precedenza aveva invitato la referente di “Serravalle Civica a rivolgersi ad Autostrade per l’Italia su tale argomento, a fornire spiegazioni circa i ritardi dell’attuazione del Piano su citato e a illustrare nel dettaglio il relativo cronoprogramma.

Ritenendo grave il fatto che la lettera sia stata ignorata, considerati gli enormi disagi subiti in tutti questi anni dai residenti e la loro continua esposizione al rischio, solleciteremo a breve una risposta.

Elena Bardelli, Serravalle Civica-Movimento Indipendenza

Raffaele Landi, Comitato per il territorio della Provincia di Pistoia