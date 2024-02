serravalle. SILVIA CHITI: “GRANDE ATTESA PER IL BANDO REGIONALE SULLE RIEVOCAZIONI STORICHE”

Vi ha partecipato la Pro Loco di Serravalle. “In caso di successo, sarebbe possibile accedere a contributi fino a 25,000 euro che potrebbero arricchire ancor più le nostre manifestazioni, vale a dire il Palio di San Ludovico che si tiene sempre ad Agosto e l’Assedio alla Rocca che invece si svolge a settembre”

SERRAVALLE. Silvia Chiti, consigliere con delega alle feste e alle Rievocazioni storiche del Comune di Serravalle Pistoiese, precisa quanto segue: “La Regione Toscana, dopo molti interlocuzioni con i comuni e le associazioni di rievocazione storica, aveva bandito un bando per assegnare contributi agli enti e alle associazioni che organizzano, nella nostra regione, manifestazioni o eventi di rievocazione storica. Questo bando articolava la partecipazione in due diverse linee. La prima prevedeva la possibilità di presentare congiuntamente, un progetto condiviso da ente locale e associazione. La seconda linea, prevedeva invece la presentazione di progetti presentati solo dalle varie realtà associative. Va ben specificato che le associazioni in questione dovevano essere assolutamente iscritte al’’albo delle associazioni di rievocazione appositamente tenuto dalla Regione Toscana“.

A questo bando ha partecipato anche la Pro loco di Serravalle Pistoiese, come specifica ancora la consigliera Silvia Chiti: “Per poter partecipare a questo bando abbiamo tuttavia ritenuto opportuno mettere in atto un bando comunale per poter comprendere quali fossero le associazioni del nostro territorio interessate a partecipare. Questo lavoro preciso e puntuale è stato portato a termine dagli uffici comunale preposti che si sono adoperati affinché il bando comunale potesse tenersi in tempi nelle giuste tempistiche e modalità. A questo bando ha partecipato l’associazione Pro Loco di Serravalle Pistoiese dopo aver fatto un’apposita Convenzione con il comune”.

Le varie domande che partecipano al bando regionale sono state inserite quindi nel portale regionale e adesso, il clima che si respira a Serravalle è quello dell’attesa: “Ci auguriamo che l’esito del bando sia positivo. In caso di successo, sarebbe possibile accedere a contributi fino a 25,000 euro che potrebbero arricchire ancor più le nostre manifestazioni, vale a dire il Palio di San Ludovico che si tiene sempre ad Agosto e l’Assedio alla Rocca che invece si svolge a settembre.

Ci auguriamo quindi di conoscere l’esito (speriamo positivo!) del bando per il 23 marzo, giorno del Capodanno dell’Annunciazione. A questa importantissima rievocazione storica che si terrà quest’anno a Massa Marittima (in provincia di Grosseto) il 22, 23 e 24 marzo, il Comune di Serravalle Pistoiese parteciperà con il suo gonfalone.

Poter vincere questo bando darebbe quindi una spinta ulteriore alle nostre manifestazioni, a cui partecipano e sono legate tutte le associazioni del nostro territorio”.

