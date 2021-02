serravalle. SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA A CANTAGRILLO

Ecco le modifiche previste alla viabilità

SERRAVALLE. Per consentire i lavori da parte di Publiacqua di sistemazione della rete fognaria di via IV Novembre e di via Giovanni Paolo II a Cantagrillo, è istituito il divieto di transito e divieto di sosta in via IV Novembre nel tratto compreso fra il civico 2 ed il civico 6 e relativa area a parcheggio adiacente al civico 2 per i giorni compresi tra il 24 febbraio 2021 ed il 19/ aprile 2021 in orario 0:00 – 24:00.

È istituito, inoltre, il senso unico alternato regolato da movieri e divieto di sosta sulla via Giovanni Paolo II nel tratto compreso tra la rotatoria di via IV Novembre/via Forra di Castelnuovo fino a via del Redolone per i giorni compresi tra il 24 febbraio ed il 19 aprile in orario 0:00 – 24:00.

[comune di serravalle]