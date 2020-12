serravalle. SOLIDARIETÀ: IL COMITATO GEMELLAGGI DONA PANDORI E PANETTONI ALLA CARITAS

SERRAVALLE. Un gesto di solidarietà importante quello del Comitato Gemellaggi che, come da Dpcm, ha sospeso fin dal primo lockdown tutte le attività di scambio, di gemellaggio e gli eventi di raccolta fondi. La vice presidente del Comitato Gemellaggi, Donatella Vezzali, di concerto con tutto il comitato ha ritenuto utile utilizzare i fondi che negli anni sono stati raccolti per fare una donazione alle famiglie in difficoltà presenti sul nostro territorio.

Sono stati utilizzati parte dei ricavi a disposizione del Comitato per comprare pandori e panettoni che saranno distribuiti dai volontari della Caritas alle famiglie seguite dall’associazione.

“Esprimo la mia gratitudine — afferma l’assessore ai gemellaggi, Benedetta Vettori — nei confronti del Comitato che anche durante questo periodo di inattività riesce comunque a utilizzare le risorse a disposizione per dare un contributo ai bisogni del territorio”.

“In questo momento di grande difficoltà — dice la vice presidente del Comitato, Donatella Vezzali — non potendo svolgere la nostra normale attività, abbiamo deciso di utilizzare una parte dei nostri fondi che sarebbero dovuti servire per iniziative di scambio con i paesi gemellati, compiendo un piccolo gesto nei confronti dei nostri concittadini donando panettoni e pandori alla Caritas di Casalguidi da distribuire alle famiglie in difficoltà.

L iniziativa verrà riproposta anche durante la Pasqua o altre festività perché fintanto che non saremo nelle condizioni di poter continuare a svolgere la nostra attività di scambio culturale, abbiamo deciso di aiutare i cittadini del nostro Comune”.

[innocenti – comune di serravalle]