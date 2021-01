serravalle. SOLIDARIETÀ IN CIRCOLO, CONSEGNATI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ

Sono andati alla associazione “Raggi di sole in stazione”

SERRAVALLE. Sono proseguite da parte del Pd di Serravalle Pistoiese le azioni di solidarietà, al fianco degli altri circoli democratici in tutta Italia, con il coordinamento del Partito Democratico provinciale, secondo le indicazioni del Pd nazionale.

“Giovedì pomeriggio – si legge in una nota — abbiamo consegnato all’associazione Raggi di sole in stazione, alla sua presidente Maria Scarpellino, i generi alimentari e di prima necessità che abbiamo raccolto grazie alla generosità dei nostri concittadini, durante l’iniziativa Solidarietà in circolo.

Vogliamo ancora ringraziare chi ha contribuito a questo gesto di vicinanza verso i più bisognosi e anche i volontari dell’Associazione Raggi di speranza e di tutte le realtà che fanno opera di solidarietà. Il nostro circolo, il Partito Democratico tutto, vogliono essere concretamente dalla parte delle persone. Ci saranno altri appuntamenti dedicati alla solidarietà e saranno date informazioni attraverso i canali social”.

[pd serravalle pistoiese]