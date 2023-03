serravalle. SOTTOSCRITTO DA COMUNE E PREFETTURA IL PATTO PER LA SICUREZZA URBANA

Altre 9 telecamere di sorveglianza in arrivo sul territorio comunale. Ecco come saranno utilizzate e dove saranno posizionate

SERRAVALLE. La Prefettura di Pistoia e il Comune di Serravalle pistoiese hanno sottoscritto un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana che consente di mettere in campo delle strategie comuni volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Le finalità esplicite di questo patto sono la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e la promozione del decoro urbano. Ruolo essenziale, come viene sottolineato dalle parti, sarà svolto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avrà il compito di coordinare le varie iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana.

“La stipula di questo patto — ha detto il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi — rappresenta per il nostro Comune un ottimo risultato perché consente di innalzare notevolmente il livello di sicurezza nel nostro territorio.

In virtù di questo accordo inoltre, abbiamo partecipato a un bando indetto dal Ministero degli Interni per l’implementazione del numero di dispositivi di sorveglianza presenti.

Il bando prevede un cofinanziamento del 50% e consente l’acquisto di 9 nuove telecamere per la lettura della targa e il confronto dei dati sensibili del veicolo con la banca dati delle forze dell’ordine. A beneficiare di questo nuovo sistema di telesorveglianza sarà ogni angolo del territorio comunale”.

Le nuove apparecchiature saranno posizionate nella frazione di Ponte di Serravalle, nella vicina via Treggiaia, che assicura i collegamenti con Monsummano e sulla via Marlianese, diretta verso Montecatini alto e la Montagna pistoiese.

Nei centri di Casalguidi e Cantagrillo, saranno coinvolti in questo progetto per la sicurezza urbana luoghi sensibili come via Pontassio, nella parte che immette al centro abitato di Casalguidi, via Montalbano, la frazione di Bottegaccia, via Forra di Castelnuovo, via Baco e via Fornicioni.

[fioretti — comune di serravalle]