serravalle. SPORTELLI INTESA SAN PAOLO, IL SINDACO LANCIA UN APPELLO PER SALVARE L’AGENZIA DI MASOTTI

Entro fine anno in Toscana chiuderanno trenta sportelli

SERRAVALLE. La notizia che trenta sportelli di Intesa — San Paolo dislocati in Toscana verranno chiusi entro la fine dell’anno ha suscitato non poche preoccupazioni sia per l’impatto che avrà sui lavoratori che sui cittadini.

Tra gli sportelli che chiuderanno c’è anche quello di Masotti con tutti i disagi che questo comporterà per gli abitanti della zona.

“Esprimo la mia preoccupazione per questa decisione — afferma il sindaco Piero Lunardi — visto che sono già chiusi altri sportelli nella zona creando forti disagi. Penso soprattutto alle persone anziane che dovranno recarsi in altri sportelli più lontani con tutte le difficoltà che questo comporterà.

Auspico che Intesa —San Paolo possa rivedere la decisione presa o che altre realtà bancarie vogliano aprire agenzie o sportelli bancomat per garantire un servizio ai cittadini di Masotti che altrimenti rimarrebbero fortemente penalizzati”.

[innocenti – comune di serravalle]