serravalle. SUL GARANTE DELLA DISABILITÀ ARRIVA UNA FORMALE RISPOSTA DAL COMUNE

Gruppo Civico Serravalle Pistoiese: “L’Amministrazione comunale però non ha fornito le spiegazioni richieste in merito alla vicenda del vistoso ritardo della istituzione di questa figura”

SERRAVALLE. Lunedì, 27 dicembre 2021, dopo almeno sei mesi di pressanti segnalazioni e domande pubbliche rivolte all’amministrazione comunale per sapere che fine avesse fatto il Garante della Disabilità dopo l’approvazione della relativa mozione, abbiamo ricevuto dal Comune formale risposta al sollecito inoltrato per pec il 23 dicembre scorso: nella seduta del 21 dicembre il Consiglio Comunale ha deliberato la modifica dello Statuto Comunale al fine di introdurre questa figura a tutela dei diritti dei disabili.

Alcune considerazioni. La risposta del Comune non è pertinente alla nostra richiesta finalizzata ad ottenere chiarimenti in merito alla vicenda del vistoso ritardo della istituzione del Garante; la risposta per ora resta lettera morta, poiché si dice che ad oggi solo sulla carta è prevista questa figura, che sarà da considerare effettivamente presente nel nostro comune solo quando verrà fisicamente individuata e nominata; non capiamo perché per avere risposta da parte dell’ Amministrazione Comunale occorra sempre inviare non solo lettere ufficiali, ma anche solleciti di risposta avvisando il signor Prefetto; avanziamo purtroppo forti dubbi sulla disponibilità dell’attuale giunta al dialogo con i cittadini e al chiarimento di questioni e problemi.

Comunque, se per ottenere dei risultati occorre agire così, provvederemo.

Fa molto pensare il fatto che solo la nostra voce si sia levata a tutela delle persone diversamente gli abili: tutte le altre forze politiche o civiche, che si dichiarano sensibili alle problematiche relative alla disabilità, dove sono?

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese