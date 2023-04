serravalle. SULLA DISCARICA DEL CASSERO IL CENTRODESTRA HA CAMBIATO OPINIONE

Serravalle Civica: “Uniti per Serravalle nel 2017 aveva impostato la campagna elettorale sulla chiusura dell’impianto. Ora non ne parla più”

SERRAVALLE. “Dopo l’ultima seduta del consiglio comunale abbiamo capito perché l’attuale amministrazione comunale riguardo alla discarica del Cassero abbia cambiato opinione, passando dalla volontà di chiuderla alla più completa indifferenza o addirittura ad atteggiamenti accondiscendenti.

Ricordiamo a chi ha memoria corta che nel 2017 Uniti per Serravalle impostò la campagna elettorale quasi esclusivamente sulla chiusura dell’impianto del Cassero. Con il cambio di gestione di quest’ultimo però la giunta ha cominciato a non parlare più dell’argomento discarica fino alla scelta di depotenziare, nel silenzio più completo, il comitato di controllo sulla sua gestione, previsto dalla convenzione tra ente comunale e gestore, riducendolo a un comitato cittadino con compiti solo organizzativi.

Come se non bastasse da diverse pagine Facebook gli amministratori hanno ironizzato sulla nostra petizione a favore di una revisione della convenzione al fine di ampliare e potenziare le funzioni di vigilanza del comitato, mancando oltretutto di rispetto ai 205 cittadini che hanno firmato.

L’ultimo bilancio preventivo però non lascia dubbi. I proventi che per convenzione derivano al Comune dalla gestione dell’impianto sono stati impiegati quasi totalmente (circa 800mila euro) per coprire le spese della parte corrente, quando dovrebbero essere utilizzati per gli investimenti.

Praticamente se la discarica cessasse adesso la propria attività, il Comune si troverebbe in gravi difficoltà economiche.

Da notare che il vicesindaco Gorbi, da consigliere di opposizione, insieme alla nostra referente (allora consigliera FdI) aveva fortemente criticato questo stesso comportamento, che ha da sempre caratterizzato le amministrazioni di sinistra, rendendo il bilancio del Comune dipendente dal funzionamento della discarica.

Che cosa è cambiato rispetto al vecchio governo del Comune? Niente! L’amministrazione cosiddetta di centrodestra, appoggiata anche da Fratelli d’Italia, si è adeguata al sistema, mettendo tra parentesi la salute e la sicurezza dei cittadini. Ancora una volta i coerenti siamo noi”.

[serravalle civica]