serravalle. TERZO RITIRO PORTA A PORTA DELL’OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

SERRAVALLE. Al via il terzo ritiro porta a porta dell’olio alimentare esausto.

Il servizio permette ai cittadini di conferire olio di cottura, frittura e conservazione in quantità superiori a 3 litri, raccolto utilizzando contenitori di plastica a perdere usati bottiglie di acqua e bibite, flaconi di detersivi e detergenti, taniche per prodotti liquidi) provenienti dal recupero domestico, ben chiusi per evitare sversamenti.

Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi entro il 3 dicembre a questi numeri: 800888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del gestore), 0571196 9333 (da rete fissa e da rete mobile).

Altrimenti si può scrivere utilizzando il form web presente sul sito, www.aliaserviziambientali.it.

Il materiale deve essere esposto fuori dal proprio domicilio la sera del 6 dicembre dopo le 20,00.

[ìnnocenti – comune di serravalle]