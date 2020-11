serravalle. TEST SIEROLOGICI GRATUITI, 22 CASI POSITIVI SU 310 EFFETTUATI NEL FINE SETTIMANA

Il sindaco Piero Lunardi ringrazia la Regione e le associazioni per il grande lavoro svolto

SERRAVALLE. Sono stati 310 i test sierologici effettuati e si sono riscontrati 22 casi di positività al Covid-19. Questi i numeri dell’indagine effettuata in questo fine settimana a Ponte di Serravalle e Masotti da parte dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana, la Croce Rossa Italiana e Anpas e la Usl Toscana Centro.

“Voglio ringraziare innanzitutto la Regione Toscana che ci ha fornito i test sierologici – afferma il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi – e poi il grande lavoro svolto da Croce Rossa e Anpas che in questi due giorni sono stati infaticabili.

Sono stati eseguiti 310 test sierologici, purtroppo si sono riscontrati 22 casi di positività al Covid-19. Le persone risultati positive dovranno ora osservare l’isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi all’esame del test molecolare.

Aver effettuato questi controlli, che ripeteremo a breve in altre zone del nostro territorio, è stato importante sia per dare una mano agli operatori sanitari in modo da evitare intasamenti agli ospedali che per sollecitare un’attività di prevenzione fondamentale in questo difficile momento.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che si sono sottoposti ai controlli dimostrando grande sensibilità e senso di responsabilità”.

[innocenti – comune di serravalle]