serravalle. TORNA A RIUNIRSI IN VIDEOCONFERENZA IL CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 16 aprile all’ordine del giorno ci saranno 9 punti

SERRAVALLE. Il consiglio comunale torna a riunirsi in videoconferenza, venerdì 16 aprile alle 21. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1 Comunicazioni della presidenza

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Serravalle relativamente alla “Funzionalità del palazzo comunale sede distaccata di Casalguidi”

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrosinistra per Serravalle relativamente alla “Raccolta olio Esausto”

4 Interrogazione presentata dal consigliere Landi ad oggetto: “Non è la Fiera”

5 Interrogazione presentata dal consigliere Landi ad oggetto: “Affidamento impianti sportivi”

6 Piano attuativo di recupero comparto rq1.6a in Casalguidi via Gramigneto. Adozione del piano con contestuale variante ai sensi dell’art. 32 l.r. 65/2014 e s.m.i.

7 Variante al piano particolareggiato zona c3 peep via O.Fallaci (ex Tratto di via G.Falcone) per ricollocazione volumi in parte in area A.t.d. – adozione

8 Ratifica accordo relativo allo “Svolgimento dei servizi di Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e contrasto alle violazioni ambientali”

9 Adozione di un nuovo regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale.

[innocenti – comune di serravalle]