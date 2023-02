serravalle. TORNA IL CARNEVALE DI CASALGRILLO

Appuntamento in programma domenica 19 febbraio in piazza Vittorio Veneto a Casalguidi

SERRAVALLE. Chi vuol divertirsi, si segni la data di domenica 19 febbraio prossimo. In piazza Vittorio Veneto, a Casalguidi, si terrà infatti l’edizione 2023 del Carnevale di Casalgrillo, dedicato ai ragazzi e ai bambini che vogliono festeggiare in allegria i giorni più colorati dell’ anno.

Gli ingredienti per un pomeriggio spensierato ci sono tutti: tanta musica, truccabimbi, giochi di ogni tipo e merende in abbondanza. Soddisfazione per l’evento messo quindi in programma per domenica 19 febbraio è stata espressa dall’assessore alla Cultura Ilaria Gargini: “Il Carnevale di Casalgrillo 2023 nasce sotto gli auspici migliori e, sicuramente, sarà un successo. Il comune assicura il proprio patrocinio ma, in qualità di assessore, voglio ringraziare tutti quei soggetti che si stanno adoperando per garantire un’ottima riuscita della manifestazione: ringrazio quindi il Comitato dei genitori dell­’Istituto Comprensivo E.Fermi, l’associazione Casale nel Cuore, l’associazione Pisaneschi e la Pro loco di Casalguidi e Cantagrillo”.

[fioretti — comune di serravalle]