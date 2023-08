serravalle. TORRENTE STELLA IN SOFFERENZA PER ANOSSIA, COLORAZIONE ANOMALE E CATTIVI ODORI

Nei giorni scorsi il sopralluogo del personale Arpat sul torrente Stella a Masotti

SERRAVALLE. In data 23 agosto 2023, attivato dalla sala operativa della protezione civile (SOP), il personale del Dipartimento Arpat di Pistoia, congiuntamente alla Polizia Municipale, ha effettuato un sopralluogo lungo il torrente Stella in località Masotti, via IV Querci, nel comune di Serravalle Pistoiese, per verificare la situazione delle acque nel torrente.

Da quanto emerso dal sopralluogo, il fenomeno segnalato è riconducibile ad una sofferenza del corso d’acqua dovuta a vari fattori, come:

la ridotta portata delle acque con deflusso anomalo delle stesse

i possibili afflussi di reflui derivanti da scarichi civili, che potrebbero essere la causa dei cattivi odori.

Infatti, il personale ispettivo ha verificato la limitata portata delle acque del torrente e, nelle vicinanze del ponticino di via IV Querci, un ristagno di acqua con colorazione anomala ed emissioni odorigene riconducibili a sostanze organiche in degradazione.

Considerata la situazione, sono state predisposte le prime analisi, che hanno rilevato nelle acque un pH di 7,5, una conducibilità 1032 µS/cm e ossigeno pari a 0,2 mg/l e 3,0 %.

Dati che confermano la scarsa presenza di afflusso di acqua, dovuta al periodo estivo particolarmente torrido con anossia, ovvero mancanza quasi totale di ossigeno, aggravata da un possibile afflusso di acque di origine civile nel torrente con apporto di carico organico, che provocherebbe emissioni odorigene. Oltre a ciò, il personale ha verificato nel ristagno d’acqua alcuni fenomeni di degradazione dei vegetali, in grado di potenziare i cattivi odori.

I tecnici dell’Agenzia hanno eseguito un’ulteriore prova in campo, circa 100 metri a monte rispetto alla prima, da cui sono emersi i valori di pH 7,7, conducibilità 653 µS/cm e ossigeno pari a 9,4 mg/l e 117%.

In questo caso, i dati non hanno confermato fenomeni di anossia nè evidenze di carico organico aggiuntivo, anche grazie anche al maggiore afflusso di acqua ed un minore ristagno in quel punto del torrente.

Il Dipartimento di Pistoia ha inviato gli esiti al Comune di Serravalle Pistoiese ed a Publiacqua, chiedendo di verificare la presenza di scarichi civili non allacciati alla pubblica fognatura.

[arpat]