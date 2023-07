serravalle. TUTTO PRONTO PER “VETRINE IN GIARDINO”

Sabato 8 luglio dalle ore 19.00 a Casalguidi il grande evento all’insegna dello shopping, del divertimento e del buon cibo, promosso dal Centro Commerciale Naturale di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella

SERRAVALLE. Sabato 8 luglio a Casalguidi ci sarà un grande evento organizzato dal Centro Commerciale di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella, con il sostegno di Confesercenti Pistoia per vivere una serata estiva all’insegna dello shopping, del divertimento e del buon cibo.

“Vetrine in giardino” si svolgerà in varie vie del paese di Casalguidi dalle 19.00 fino alla mezzanotte.

Casalguidi si trasformerà in un vero e proprio giardino a cielo aperto su cui ci saranno tantissime iniziative dei negozi che rimarranno aperti per l’occasione in orario serale e con i primissimi saldi estivi.

In Piazza Gramsci aperitivi, pizza, dolci e prodotti artigianali, promozioni di integratori per il benessere fisico. Dalle 19.00 animazione per bambini con bolle di sapone, tatuaggi originali, coloratissimi palloncini e personaggi surreali il tutto a ritmo di musica. Alle 21.00 show di teatro interattivo a cura dell’Associazione Dodo’ con un’avvincente avventura tutta da gustare, impreziosita da un finale esaltante che farà brillare gli occhi a tutti i partecipanti.

In Via Pollacci spazio cena, aperitivi, vetrine viventi moda mare, calzature, foto, bellezza e giochi per bambini.

In Via Montalbano degustazioni di tisane, proposte di cosmetici solari, massaggi schiatsu, porchetta sotto le stelle e degustazioni di caffè.

In Via f.lli Cervi musica con la tribute band di Renato Zero “2.Zero Renato Tribute”, apericena, gelato, macedonia e cocomero e tanti librini da colorare per tutti i bambini.

Le iniziative del CCN di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella sono realizzate con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese e della Regione Toscana.

