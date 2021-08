serravalle. TUTTO TACE SULLA MANCATA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO DELLA DISCARICA DEL CASSERO

Nenciarini e Baccini del Gruppo civico Serravalle: “Che cosa dovrebbero dedurre i cittadini?”

SERRAVALLE . È trascorso un mese dal nostro intervento pubblico, con il quale abbiamo voluto attirare l’attenzione sulla mancata convocazione, negli ultimi due anni, del Comitato di controllo sulla gestione sella discarica del Cassero, presieduta dal consigliere comunale Agostini (FdI).

Nel comunicato chiedevamo allo stesso Agostini le motivazioni del suo comportamento, che viene a configurarsi come violazione di un regolamento comunale, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Non è certo un atteggiamento che gli fa onore, appartenendo quest’ultimo ad un partito che afferma di mettere al primo posto la trasparenza e il dialogo con i cittadini.

Ci meravigliamo del silenzio dell’Amministrazione, che dovrebbe pretendere il rispetto dei regolamenti e della cittadinanza; della maggioranza, che ha fatto dell’impianto del Cassero il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale; e dell’opposizione, che afferma di essersi “convertita” alle questioni ambientaliste, mostrando (evidentemente solo a parole) preoccupazioni per la questione.

Che cosa dovrebbero dedurre i cittadini?

Sergio Nenciarini — Andrea Baccini

Gruppo Civico-Serravalle Pistoies