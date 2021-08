serravalle. ULTIMI RITOCCHI PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NON È LA FIERA” A CASALGUIDI

L’evento si terrà dal 16 al 21 settembre. L’assessore Vettori: “Speriamo tutti davvero che sia l’ultima fiera con restrizioni”

SERRAVALLE. Dal 16 al 21 di settembre, Casalguidi si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’anno, nei limiti delle restrizioni pandemiche. Al riguardo si ricorda che per quanto riguarda la modalità di accesso all evento ci sarà l obbligo del possesso del Green Pass o del tampone negativo nelle ultime 48 ore ed i controlli saranno effettuati a campione.

Sarà invece necessario mostrare il certificato verde per accedere all’area spettacolo dotata di sedie distanziate posta in piazza Gramsci. Gli attori principali, Comitato Fiera e Proloco stanno lavorando assiduamente, con la collaborazione del Comune, per realizzare un evento coinvolgente, attrattivo e sicuro per i visitatori.

L’evento, contrariamente allo scorso anno, si snoderà fino all’area Franco Ballerini alla palestra, dove tornerà la consueta esposizione dei mezzi agricoli e aree gastronomiche. Lungo la Montalbano fino ad arrivare in piazza si posizioneranno gli oltre quaranta ambulanti che, grazie ad un bando pubblico che si è svolto nel mese di agosto, hanno potuto intravedere uno spiraglio di luce dopo oltre un anno di lavoro a singhiozzo.

Il Luna Park sarà posizionato come sempre al vecchio campo sportivo. La tradizionale fiera del bestiame, a causa dei lavori alla palestra e zone attigue, si svolgerà come lo scorso anno nei giardini ex macelli e sarà organizzata e curata come sempre dalla Proloco di Cantagrillo e Casalguidi.

Piazza Gramsci sarà invece il teatro per spettacoli serali, per stand espositivi e gastronomici, ma sarà anche il luogo dove si svolgeranno le tombole, le lotterie e l’immancabile festa dell’uva della domenica pomeriggio.

“Il lavoro di coordinamento tra uffici, Comitato e Proloco è assai articolato — afferma l’assessore alle fiere, Benedetta Vettori — soprattutto in tempi come questi. La fiera è un evento importante per tutta la comunità, è un momento irrinunciabile per il commercio e per le nostre attività. La pandemia per il secondo anno consecutivo ci ha messo a dura prova, ma seguendo le disposizioni ministeriali abbiamo verificato che è una manifestazione fattibile, seppur con qualche limitazione.

Gli spettacoli, per esempio, hanno ancora l’obbligo di essere seguiti da seduti, quindi in piazza verranno posizionate sedie a distanza di un metro l’una dall’altra e l’ingresso nell’area spettacolo sarà sottoposto a controllo del Green Pass.

Quest’anno è stato fatto un passettino in avanti, tornando alle dimensioni originali della fiera e reintroducendo anche lo spettacolo pirotecnico della serata finale Spettacolo al quale sarà possibile assistere ma nel rispetto delle disposizioni anti Covid in tema di assembramento. Speriamo tutti davvero che sia l’ultima fiera con restrizioni. Nel frattempo godiamoci questa manifestazione tanto amata da grandi e piccini, rispettando le regole che ci vengono imposte giornalmente, affinché tutto vada per il meglio”.

[comune di serravalle]