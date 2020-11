serravalle. UN FILO DIRETTO CON I CITTADINI PER SUPERARE LE DISTANZE IMPOSTE DALLA EMERGENZA COVID

È l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia di Serravalle Pistoiese

SERRAVALLE. Per rimanere in contatto con i nostri simpatizzanti e con la cittadinanza nonostante le ristrettezze imposte dalla emergenza epidemiologica, abbiamo deciso di istituire un filo diretto con i cittadini mettendo a disposizione di tutti il numero telefonico 351 5103133.

Sono invitati a contattarci mediante chiamata o messaggio WhatsApp coloro che desiderano fare segnalazioni o avanzare proposte o semplicemente informarsi riguardo alle iniziative di Fratelli d’Italia a livello nazionale e locale.

Desideriamo dare voce alle necessità, alle richieste e alle idee dei cittadini presso l’Amministrazione Comunale e le altre istituzioni.

Speriamo inoltre, in questo modo, di mantenere vivo il dialogo con chi ci ha sempre manifestato la fiducia e il consenso per progettare insieme un futuro sempre migliore per il nostro comune.

Elena Bardelli — Circolo Fratelli d’Italia – Serravalle Pistoiese