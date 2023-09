serravalle. UN INIZIO ALLA GRANDE PER LA FIERA DI CASALGUIDI, EDIZIONE 138

Al taglio del nastro da parte del sindaco Piero Lunardi è seguito ieri sera il concerto di Alberto Fortis con un bagno di folla in piazza Gramsci

SERRAVALLE. È iniziata con un gioioso ritrovo nell’area sportiva Franco Ballerini l’edizione 138 della Fiera di Casalguidi, che quest’anno, durerà 8 giorni invece dei consueti 6. A rendere omaggio alla fiera, anche il presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo, l’assessore al comune di Pistoia Gabriele Sgueglia in rappresentanza del sindaco Alessandro Tomasi, il sindaco di Chiesina Uzzanese e quello di Montecarlo di Lucca.

Sulle note del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, il sindaco Piero Lunardi, il vicesindaco e assessore alla Fiera Federico Gorbi e l’intera giunta comunale hanno sfilato dietro il gonfalone del comune di Serravalle Pistoiese, guidando il corteo di cittadini fino a piazza Vittorio Veneto, dove è avvenuta la cerimonia del taglio del nastro tricolore inaugurale.

In quest’occasione, toccanti sono state le parole del sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, che ha descritto la fiera come un appuntamento imperdibile non solo per i casalini che abitano per 365 giorni l’anno in paese ma anche e soprattutto per quelli che la vita ha portato lontano per motivi di lavoro.

Il vicesindaco nonché assessore alla Fiera Federico Gorbi ha invece posto l’accento sull’aspetto aggregativo della fiera, che consente alle persone di uscire di casa e di socializzare, sottraendosi per qualche ora all’invadenza dei cellulari in generale e dei social network in particolare.

Quest’anno la Fiera presenta peraltro numeri da record non solo per i due giorni in più della sua durata ma anche per l’incremento del 50% delle aziende che hanno deciso di essere presenti alla manifestazione con un proprio stand espositivo.

L’intera area sportiva Franco Ballerini è occupata da aziende che propongono macchine agricole, in omaggio al fatto che la fiera nacque e restò per lungo tempo, un evento legato al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame. Per le vie di Casalguidi invece, moltissimi gli stand alimentari e quelli di qualsiasi altro genere, nella più classica tradizione fieristica.

Già prima delle 19:00 piazza Vittorio Veneto, trasformata in un’immensa sala da cena con i tavoli posti al suo centro, si è riempita di gente. Un pubblico di tutte le età che, alle 21:00, ha potuto gustarsi l’esibizione di Alberto Fortis, uno dei big della canzone italiana a cui è toccato l’onore di inaugurare il fitto cartellone di eventi musicali.

E, come direbbe il grande maestro di cinema Federico Fellini: “E la Fiera va”.

[fioretti —comune di serravalle pistoiese]