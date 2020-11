serravalle. UN NUOVO AUTOMEZZO PER LA MISERICORDIA DI CASALGUIDI E CANTAGRILLO

Acquistato con il determinante contributo della Fondazione Caript è stato inaugurato stamani con una cerimonia “in forma privata”

SERRAVALLE. La Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo ha inaugurato in forma purtroppo privata a causa delle restrizioni Covid, un nuovo automezzo destinato ai servizi sociali. È un Doblo Fiat allestito con rampa speciale e reso idoneo ai servizi di Protezione Civile, come sempre dalla Mariani F.lli che ringraziamo per la collaborazione.

È un notevole risultato, ottenuto in un periodo di grosse difficoltà, grazie all’intervento determinante della Fondazione Caript che ci ha supportati con un contributo di circa il 50% della spesa finale. Ringraziamo vivamente la Fondazione non solo per questo ultimo aiuto ma anche per le numerose opere di sostegno messe in atto a nostro favore specie in questi ultimi 5 anni.

Ma al tempo stesso vogliamo ringraziare anche la cittadinanza tutta per le offerte che ci sono state fatte pervenire da più parti, in modo particolare quanti hanno donato in memoria di due care amiche scomparse recentemente; Daniela Cammilli e la giovanissima Matilde Capecchi. Saranno sempre nei nostri cuori e le ricorderemo con le nostre preghiere; alle famiglie i nostri sentiti e commossi ringraziamenti.

Un altro decisivo aiuto ci è pervenuto dal Comitato Festeggiamenti Fiera di Casalguidi che aiutandoci in modo fondamentale nell’organizzazione della Bisteccata 2020 ha contribuito a colmare il gap di spesa del nuovo mezzo.

Al Presidente Paolo Ciampi e a tutto lo ..staff…un grazie di cuore.

In ultimo, ma non ultimo, un sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese che ha voluto supportarci anche in questa iniziativa.

Le restrizioni Covid19 ci impediranno purtroppo di festeggiare come ogni anno il nostro Anniversario del 8 Dicembre. Saranno infatti 46 anni che la nostra Associazione fornisce servizi sociali e di emergenza a tutta la popolazione.

Un particolare accenno alla nuova fase di Tesseramento sociale 2021.

Sempre a causa della pandemia non si ritiene più opportuno far passare il nostro incaricato porta a porta come sempre fatto. Procederemo ad inviare appositi bollettini postali ad ogni socio sostenitore per il rinnovo della quota annuale che sarà sempre di € 15. Ovviamente si potrà pagare anche presso la nostra sede. La campagna avrà inizio nel mese d Dicembre.

[misericordia casalguidi —cantagrillo]