serravalle. UN NUOVO COMANDANTE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASALGUIDI

Il luogotenente carica speciale Giacomo Bucciantini subentra al neo pensionato luogotenente carica speciale Gianni Coccia

SERRAVALLE. Il luogotenente carica speciale Giacomo Bucciantini da ieri è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Casalguidi. A cedere il comando, dopo ben 25 anni di permanenza nell’incarico, è stato il luogotenente carica speciale Gianni Coccia che nel suo periodo alla guida del reparto ha evidenziato non comuni doti umane e professionali, mostrandosi sempre incondizionatamente disponibile alle istanze della cittadinanza.

Spirito di servizio e consapevolezza del delicato ruolo rivestito, hanno consentito al sottufficiale di guadagnarsi il rispetto e la fiducia della cittadinanza nonché di conseguire diversi successi investigativi.

Il nuovo comandante, classe ‘69, originario di Pistoia, sposato e con un figlio, proviene dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Pistoia ove ha prestato servizio dal 2000 al 2004. Arruolatosi nel 1990 come carabiniere ausiliario, successivamente vincitore del concorso sottufficiali, al termine del periodo di formazione ha svolto servizio in Sardegna, ricoprendo, dal 1994 al 2000, l’incarico di vicecomandante presso la stazione carabinieri di Talana e successivamente quello di comandante della squadriglia anticrimine carabinieri di Arzana e di comandante della stazione carabinieri di Flumendosa Villanova (NU). Nel corso della carriera, il luogotenente Bucciantini si è distinto in numerosissime attività di polizia giudiziaria, non di rado premiate con encomi ed elogi.

[carabinieri]