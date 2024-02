serravalle. UNA ASSEMBLEA PUBBLICA SULL’INQUINAMENTO IDRICO NEL COMUNE.

Lo chiede Serravalle Civica: “Così verificheremo la trasparenza di cui si vantano gli amministratori”

SERRAVALLE. Considerato che, in merito ai monitoraggi di Arpat sulla falda acquifera di Ponte Stella, gli amministratori di Serravalle Pistoiese hanno fornito spiegazioni pubbliche che solo parzialmente corrispondono al vero o che non vi corrispondono affatto- soprattutto in merito alle responsabilità legate all’informazione della cittadinanza e ai dettagli della questione, che il nostro gruppo ha sollevato proprio per carenza di informazione- abbiamo richiesto al sindaco anche i dati degli ultimi monitoraggi sul pozzo inquinato di Masotti e, su richiesta di alcuni cittadini, la convocazione di una assemblea pubblica per poter confrontarci su questa situazione, che noi reputiamo grave, possibilmente alla presenza di rappresentanti Arpat e Asl.

Verificheremo così la trasparenza di cui non perdono l’occasione di vantarsi i nostri amministratori. I fatti valgono più delle parole.

Da più parti ci giungono voci di lamentele di sindaco e assessori, poiché inoltreremmo troppe richieste agli uffici comunali. Precisiamo che se l’amministrazione si comportasse davvero secondo il principio di trasparenza non ci sarebbe bisogno di fare tante domande e richieste. Ricordiamo inoltre che la legge tutela questo diritto e che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di rispondere ai cittadini entro tempi prestabiliti.

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al sig. Segretario Comunale

E p. c. al sig. Prefetto di Pistoia,

ai sig.ri assessori comunali

e ai sig. ri consiglieri comunali OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI – UTIMI ESITI MONITORAGGI DEL POZZO INQUINATO DI MASOTTI- RICHIESTA DI ASSEMBLEA PUBBLICA PREMESSO CHE le ultime analisi condotte da ARPAT sulla falda acquifera di Ponte Stella hanno rilevato valori altissimi di contaminazione da cloruro di vinile; CONSIDERATO CHE gli interventi di bonifica non sono ancora iniziati; PREMESSO CHE anche il pozzo di Masotti risulta da qualche anno inquinato; CONSIDERATO CHE i cittadini desiderano essere informati sull’argomento avendone il legittimo diritto e che il comune ha il dovere di informare la cittadinanza; RICORDANDO inoltre che l’amministrazione comunale è chiamata ad agire secondo il principio di trasparenza; la sottoscritta Elena Bardelli, coordinatrice provinciale del Movimento Indipendenza e referente di Serravalle Civica, chiede

• l’accesso agli esiti degli ultimi monitoraggi del pozzo inquinato di Masotti e la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

• la convocazione di una assemblea pubblica sull’inquinamento idrico nel Comune di Serravalle, possibilmente alla presenza di rappresentanti di ARPAT e ASL. In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza